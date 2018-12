Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta005/10.12.2018/07:00) - Die HOCHDORF-Gruppe korrigiert aufgrund des in diesem Jahr noch zu erwartenden Absatzes die Jahresprognose nach unten. Neu erwartet die Gruppe einen Nettoerlös im Bereich von CHF 540 - 570 Mio. sowie einen im Vergleich zum Produktionserlös prozentualen EBIT in der Höhe von 3.5% - 4.0%.



Begründet wird die Anpassung des Ausblicks u.a. mit einem unerwartet schwächer als geplanten Jahresendgeschäft der Pharmalys Laboratories SA. Weiter sind die Milchfettpreise/Butterpreise im europäischen Raum entgegen den Erwartungen gesunken. Der Preisrückgang beeinflusst die Lager-bewertung und auch die Butter-Verkaufspreise, insbesondere bei der Uckermärker Milch GmbH, negativ.



Ausblick 2018 Diese zwei Faktoren beeinflussen sowohl den Umsatz wie auch das Resultat der HOCHDORF-Gruppe. Neu rechnet HOCHDORF mit einem Umsatz in der Grössenordnung von CHF 540 Mio. bis CHF 570 Mio. und einem im Vergleich zum Produktionserlös prozentualen EBIT in der Höhe von 3.5% - 4.0% (vorgängig 5.8% - 6.5%).



(Ende)



Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com



ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1544421600898



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 10, 2018 01:00 ET (06:00 GMT)