Chinas Automarkt, für deutsche Hersteller der wichtigste der Welt, wächst nur noch bei Premium- und E-Autos. Vor allem Massenhersteller Volkswagen hat Probleme. Warum die goldenen Zeiten wohl für immer vorbei sind.

Ein Knall, Reifen quietschen, der Motor heult auf, als Volkswagen zum Auftakt der Automesse im südchinesischen Guangzhou dem Publikum die neueste Version seines Touareg vorführen will. Als der Geländewagen bei der Veranstaltung im November, begleitet von schmissigen Klängen, ins Scheinwerferlicht rollen soll, ist die Rampe nicht richtig mit der Bühne verbunden. Die Vorderräder des tonnenschweren Gefährts verschwinden in der Spalte dazwischen. Der Fahrer gibt Gas, überwindet das Hindernis - im zweiten Anlauf.

Eine symbolträchtige Panne, stellvertretend für die ernste Lage des Konzerns in der Volksrepublik. Und es ist fraglich, ob VW, so wie der Touareg, eine zweite Chance bekommt. Seit Sommer geht es für VW abwärts in China: Im September wurden 10,5 Prozent weniger Autos abgesetzt als im September 2017, im Oktober büßte die Marke 9,8 Prozent ein. "Der Markt ist eine Herausforderung. Seit Juni fällt jeder Monat schlechter aus", sagt VW-China-Vorstand Jochem Heizmann.

Lange kannten die deutschen Hersteller in China nur Erfolg, ein jährliches zweistelliges Wachstum galt als die Norm. Die Milliardengewinne in Fernost halfen sogar dabei, den Dieselskandal abzufedern.

Nun aber sagt der chinesische Autoverband CAAM voraus, dass der chinesische Markt in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten schrumpfen wird. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden in China 22,97 Millionen Autos verkauft, ein Minus von 0,1 Prozent. Das Tempo des Rückgangs beschleunigt sich - im Oktober, dem schlechtesten Monat seit sieben Jahren, betrug das Minus gar 11,7 Prozent. Auch für 2019 geht VW-Manager Heizmann von einem "flachen" Jahr für den Gesamtmarkt aus.

Vor allem seinen Arbeitgeber trifft es hart. VW erlebt die schwächste Phase in der Volksrepublik seit Langem. Wegen der weiterhin robusten Verkäufe der Premiummarken Audi und Porsche dürfte bis Ende des Jahres ein zartes Absatzplus bleiben. Das ursprüngliche Ziel, ein Wachstum von vier Prozent und mehr, ist jedoch kassiert.

Harter Schlag für Massenhersteller

Die Gründe für den Rückgang sind vielfältig. So sind in China Steuererleichterungen ausgelaufen. Mit deren Hilfe hatte die Regierung in Peking in den vergangenen zwei Jahren die Autokonjunktur am Leben gehalten. Weil viele Chinesen der Vergünstigungen wegen einen geplanten Kauf vorgezogen hatten, fehlt den Herstellern nun Geschäft. "Die derzeitige Schwäche ist die Quittung für die vorangegangene Stimulus-Politik", sagt der chinesische Autoanalyst Zeng Zhiling.

Hinzu kommen handfeste wirtschaftliche Probleme. So leiden laut Zeng viele seiner Landsleute unter den rasant gestiegenen Immobilienpreisen, zumindest alle, die noch kein Eigenheim besitzen. Um sich zusätzlich zur Wohnung noch ein neues Auto leisten zu können, fehlt vielen schlicht das nötige Geld. Bei einer Umfrage der Investmentbank Bernstein im Oktober gaben mehr als 50 Prozent der befragten Chinesen an, dass ihr Einkommen langsamer steige als die Inflationsrate. Das, so die Befragten, halte sie vom Autokauf ab.

Und dann ist da noch der generelle Wandel in Chinas Gesellschaft, der den Autobauern Probleme bereitet. Wie tief greifend der ist, lässt sich in einem Konferenzzentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew lernen. An einem ungemütlichen Oktobermorgen sitzt hier Shen Andong auf der Bühne und sucht nach den richtigen Worten. Shen ist Vizechef bei Beijing Automotive Industry (BAIC) in Peking, dem Joint-Venture-Partner von Daimler. "Die Struktur des Konsums in China ändert sich grundlegend", sagt Shen, "die Menschen geben jetzt mehr Geld für Reisen aus und weniger für Autos und Wohnungen." Zudem gebe es schon seit Jahren große Überkapazitäten. Der Markt sei gesättigt, vor allem in den Megastädten. Zu allem Überfluss sorge US-Präsident Donald Trump mit dem Handelskonflikt für Unsicherheit. Alles in allem gehe der Markt "viel kräftiger" zurück als erwartet.

Noch am wenigsten von der Schwäche des Gesamtmarkts lassen sich derzeit die deutschen Premiumhersteller beeindrucken. Audi verkaufte von Januar bis Oktober rund 538.000 Autos, ein sattes Plus von 14 Prozent. Daimler setzte fast 551.000 Fahrzeuge in China ab - 12,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Und BMW kam auf 516.000 verkaufte ...

