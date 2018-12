Die Verhandlungen über Emissionsgrenzen von Pkw nach 2020 kommen nicht voran. Bleibt die Einigung aus, ist das sowohl für Umweltschützer als auch für die Autoindustrie eine sehr schlechte Nachricht.

An diesem Montag treffen Unterhändler von EU-Mitgliedsstaaten, Europa-Parlament und der EU-Kommission um neun Uhr morgens in Straßburg zusammen, um doch noch einen Durchbruch bei den Emissionsgrenzen für Pkw nach 2020 zu erzielen. Doch die Chancen, dass sich die drei EU-Institutionen auf neue Vorgaben einigen, stehen eher schlecht. Die Verhandlungsrunde am vergangenen Dienstag, die eigentlich die letzte sein sollte, hat wenig Annäherung gebracht.

Das Risiko wächst, dass ein Deal ausbleibt. Für die Industrie wäre ein solches Szenario schlimmer als scharfe Limits. "Wir brauchen dringend Planungssicherheit", heißt es bei den deutschen Autoherstellern. Gleichzeitig fürchten Umweltschützer, dass die EU ihre Emissionsziele reißen wird, wenn die EU im wichtigen Bereich Verkehr keine klaren Vorgaben macht. Autos sind bisher für zwölf Prozent des CO2-Ausstosses in der EU verantwortlich.

Die Situation ist so verfahren, dass das wichtigste Thema bei den Verhandlungen am vergangenen Dienstag gar nicht zur Sprache kam: Die Einsparungsvorgaben bis zum Jahr 2030. Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen neue Pkw dann im Schnitt 40 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Die EU-Mitgliedsstaaten halten ein Minus von 35 Prozent für ausreichend. Das haben sie zumindest im Oktober vereinbart. Einzelne Staaten wie Schweden würden lieber einen deutlicheren Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...