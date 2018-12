Was, wenn Kohlendioxid in Zukunft nicht mehr nur ein schädliches Abgas wäre - sondern ein kostbarer Rohstoff? Schon bald wird die Industrie CO2 produktiv nutzen können. Das ist innovativ und nachhaltig zugleich.

Die Vorzeichen sind ernüchternd. Die 24. UN-Klimakonferenz, die gerade im polnischen Kattowitz stattfindet, wird von bedrückenden Fakten begleitet: Der globale Kohlendioxidausstoß dürfte auch dieses Jahr wieder zugenommen haben, die Erwärmung der Erde selbst um nur 1,5 Grad ist kaum noch aufzuhalten. Allerhöchste Zeit also, das Steuer herumzureißen. Der Weltklimarat ruft eindringlich zu sofortigem Handeln auf, überall. In den Städten und auf dem Land, bei den Energiesystemen, in Bau und Verkehr - und in der Industrie.

Besonders gefordert ist hier auch der Wirtschaftszweig, den ich vertrete: die chemische Industrie. Sie stellt viele nützliche Produkte her, auf die man nicht verzichten will und kann - Medikamente etwa, Klebstoffe, Reinigungsmittel. Und natürlich die vielseitigen Kunststoffe, die praktisch überall zum Einsatz kommen - von Autos über Kühlgeräte bis zu Windkraftanlagen. Um ihre Produkte herzustellen, braucht die Chemie jedoch viel Energie und Rohstoffe. Und sie setzt in erheblichem Maße CO2 frei. Dank modernster Verfahren und massiver steter Anstrengungen zwar viel weniger als früher. Dennoch: Allein in Europa ist die Branche der drittgrößte Treibhausgas-Emittent.

Was aber wäre, wenn man CO2 auch mit anderen Augen betrachtet? Wenn man das Abgas nicht nur weiter massiv eindämmt - sondern auch etwas damit macht? Der Klimakiller als nützlicher Rohstoff in der Kunststoffproduktion, als Lieferant des wertvollen Elements Kohlenstoff, auf den die Chemie so sehr angewiesen ist: Das ist eine vielversprechende Perspektive. Erste Produkte auf Basis von Kohlendioxid, darunter Matratzen, ...

