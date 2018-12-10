DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPE-MSCI UK EX CW UECEO EMUK LU1291107917 11.12.2018 00:00 CET
START RESTART AUCTION: 00:00
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 00:10
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