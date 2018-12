The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2BN9N9 IKB DT.IND.BK.MTN 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ3QCY1 DZ BANK IS.R.2783 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1ABQ8 COBA MTH E2361 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4H39 HSH NORDBANK ZS 12 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US10112RAQ74 BOSTON PROP. 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US589331AN70 MERCK CO.(NEW) 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QN25 US TREASURY BILL 12/13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0989400493 LLOYDS BANK 13/18 MTN BD01 BON INR N

CA UCZ1 XFRA XS1002162136 UNICR.BK CZ+SLOVAK.13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US24422ESF78 DEERE -JOHN- CAP. 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1900758852 SCBC 18/33 MTN 2 BD02 BON EUR N

CA XFRA MX0MGO0000G1 MEXICO 2018 EQ01 EQU EUR N