Tokio - Naturkatastrophen und der Handelskonflikt zwischen China und den USA haben Japans Wirtschaft in den Sommermonaten noch stärker belastet als zunächst angenommen und als Experten erwartet hatten. In den drei Monaten bis Ende September fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,5 Prozent, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio mitteilte. Das war der höchste Rückgang seit mindestens vier Jahren.

Erste Berechnungen von Mitte November hatten noch einen Rückgang von 1,2 Prozent ergeben. Volkswirte hatten zwar bei den detaillierteren Zahlen mit einem schlechteren Wert gerechnet, dabei aber im Schnitt einen Rückgang von rund zwei Prozent auf dem Zettel. ...

