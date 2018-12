Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Aromenherstellers Symrise in einem Ausblick auf 2019 von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 56 Euro gesenkt. Innerhalb der europäischen Lebensmittelbranche und der für Hersteller von Haushaltsprodukten sei sie vorsichtig mit Blick auf Unternehmen mit gestiegenen Bewertungen und Margenerwartungen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018

