Das Analysehaus RBC hat die Aktien des britischen Börsenbetreibers London Stock Exchange mit "Outperform" und einem Kursziel von 5100 Pence in die Bewertung wieder aufgenommen. Analystin Joanna Nader hob in einer am Freitag vorliegenden Studie die soliden langfristigen Wachstumsperspektiven hervor. Dies gelte sowohl für das Clearinggeschäft als auch für den zum Konzern gehörenden Indexanbieter FTSE Russel./la/jha/ Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-12-07/21:37

ISIN: GB00B0SWJX34