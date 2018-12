Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amgen nach Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 US-Dollar belassen. Die Kommentare bezüglich der Kapitalallokation seien konsistent, schrieb Analyst Terence Flynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. So wolle der Biotechkonzern bei zusätzlichen Aktienrückkäufen opportunistisch vorgehen, die Dividende weiter erhöhen und bei Zukäufen darauf achten, dass die Unternehmen strategisch zu Amgen passten./la/jha/ Datum der Analyse: 07.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-12-07/23:39

ISIN: US0311621009