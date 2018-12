Die Marihuana-Industrie hat ein ziemlich großes Jahr hinter sich und jeder hat es bemerkt. Auch wenn die Pot-Aktien in den letzten Jahren nicht so gut abgeschnitten haben wie heute, hat die Cannabis-Industrie 2018 etwas viel wichtigeres gewonnen: die Validierung. Am 17. Oktober hob Kanada das neun Jahrzehnte lange Verbot von Freizeit-Marihuana auf und öffnete die Möglichkeit von legalen Verkäufen von Marihuana an Erwachsene. In Anbetracht der Tatsache, dass es einige Jahre dauern wird, bis die Industrie ihre Produktionskapazitäten erweitert und die Grundlage für ihre internationalen Vertriebskanäle gelegt haben wird, rechnen wir voraussichtlich bis irgendwann zu Beginn des nächsten Jahrzehnts mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...