Das Bausoftwareunternehmen RIB Software übernimmt das Gemeinschaftsunternehmen YTWO komplett. Dafür zahlt der Konzern zunächst rund 48 Millionen US-Dollar an den bisherigen US-Partner Flex, wie Rib Software am Montag mitteilte. In Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung könnten weitere Zahlungen folgen. Der Kauf soll bis Ende Dezember abgeschlossen werden./nas/mis

