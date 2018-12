Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Chemiekonzern BASF kann seine Jahresprognose nicht halten. Das DAX-Unternehmen erwartet nun einen deutlicher als bislang befürchteten Rückgang des operativen Ergebnisses. Als Gründe gab die BASF SE den niedrigen Rheinpegel, das schwächere Geschäft mit der Automobilindustrie und niedrigere Preise für ein Produkt im Segment Chemicals an. Die Aktie fiel am Freitagabend nachbörslich um gut 4 Prozent. So rechnet BASF aufgrund der Daten für November nun mit einem deutlichen Rückgang des um Sondereinflüsse bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 15 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 7,65 Milliarden Euro. Bisher war der Konzern von einem Minus von bis zu 10 Prozent ausgegangen. Beim nicht bereinigten EBIT wird weiterhin ein deutlicher Rückgang erwartet. Der Umsatz soll wie geplant leicht um bis zu 5 Prozent zulegen.

TAGESTHEMA II

Die Deutsche Bahn hat wegen des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag bundesweit den Fernverkehr eingestellt. Auch der Regionalverkehr ist eingeschränkt. Ab 9.00 Uhr soll der Verkehr wieder aufgenommen werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Oktober Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,1 Mrd Euro zuvor: +17,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +19,5 Mrd Euro zuvor: +21,1 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.619,70 -0,62 Nikkei-225 21.219,50 -2,12 Schanghai-Composite 2.589,86 -0,61 INDEX zuletzt +/- % DAX 10.788,09 -0,21 DAX-Future 10.707,00 -2,10 XDAX 10.709,79 -2,11 MDAX 22.535,45 0,39 TecDAX 2.516,63 0,45 EuroStoxx50 3.058,53 0,41 Stoxx50 2.828,92 0,78 Dow-Jones 24.388,95 -2,24 S&P-500-Index 2.633,08 -2,33 Nasdaq-Comp. 6.969,25 -3,05 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,37% +12

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,00 Deutschland 10 J. 0,25 0,25 -0,18 USA 2 Jahre 2,70 2,72 0,81 USA 10 Jahre 2,84 2,85 0,43 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,06 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter fallenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. "Die Risiko-Aversion ist ungebrochen hoch", sagt ein Händler. Er verweist auf den Gegenwind für die britische Regierung vor der Brexit-Abstimmung, die für Dienstag geplant ist - aber nach Medienberichten auch verschoben werden könnte -, auf die Gelb-Westen-Proteste, die in Frankreich bereits die Wirtschaft belasten und nun auf die Niederlande sowie Belgien übergeschwappt sind, auf den Handelsstreit, auf schwache chinesische Außenhandelsdaten sowie auf die Gewinnwarnung von BASF. Die Vorlagen von den asiatischen Börsen sind schwach, und mit den US-Index-Futures fallen auch DAX- sowie Euro-Stoxx-50-Future im neuen Frühhandel bereits weiter. Daneben wächst der Druck Richtung Jahresende nun auch aus steuerlichen Gründen, zum einen wegen der Repatriierungen von US-Geldern nach der Steuerreform und zum anderen auch von Inländern.

Rückblick: Uneinheitlich - Die Börsen haben ihre Tagesgewinne zum Wochenausklang wieder abgegeben, der DAX rutschte sogar ins Minus. Sah es zunächst nach einer deutlicheren Erholung aus, kamen die Kurse dann am Nachmittag mit der erneut schwachen Wall Street wieder unter Druck. Der DAX litt zusätzlich unter den Abgaben der Fresenius-Aktie. Im Gegenzug wurde der Euro-Stoxx-50 von den kräftigen Gewinnen der Ölwerte gestützt, nachdem sich die Opec auf eine Fördermengenkürzung geeinigt hatte. Die Ölwerte in Europa setzten sich mit einem Plus von 2,2 Prozent an die Spitze der Kursgewinner. BP stiegen um 2,3 Prozent und Shell um 2,6 Prozent. Dagegen hatte der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht kaum Auswirkungen. Etwas in den Hintergrund gedrängt wurde auch der Handelsstreit zwischen den USA und China, der am Vortag mit der Festnahme der Finanzchefin von Huawei erneut eskaliert war.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Ein Kursdebakel erlebten die Aktien der Fresenius-Familie. Der Kurs von Fresenius brach um 17,7 Prozent ein, der Kurs der Tochter FMC fiel um 8,5 Prozent. Die Kursverluste am Markt hätten Anleger in die vermeintlich sicheren Gesundheitswerte getrieben, daher flöhen sie nun in Scharen, erklären Händler den Kurseinbruch. Denn Fresenius wird wohl die eigenen Mittelfristziele verfehlen. Carl Zeiss Meditec gewannen 0,9 Prozent nach Vorlage ihrer Jahreszahlen. Positiv kam dabei die leicht gesteigerte Gewinnmarge an. Die Dividende soll aber nur konstant bleiben. Wirecard waren stärkster DAX-Gewinner mit 2,8 Prozent Plus, Linde verbesserten sich um 0,7 Prozent. Bei den Autowerten führten VW mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent die Erholung an. Der Autokonzern hatte am Vortag das Renditeziel überraschend vorgezogen.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem freitagsbedingt etwas ruhigeren Geschäft gaben die meisten Werte im Gefolge der Wall Street nach, wie ein Händler sagte. BASF fielen mit einer Gewinnwarnung um 4,4 Prozent, im Gefolge gaben Lanxess 1,6 Prozent ab. Continental reagierten nicht auf Aussagen zum Gesamtjahr. Wirecard bauten die hohen Tagesverluste um weitere 0,7 Prozent aus. Elmos Semiconductor legten mit Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 3,8 Prozent zu.

USA / WALL STREET

Kurseinbruch - Die Wall Street hat eine rabenschwarze Woche erneut mit massiven Verlusten beendet. Nach kleinen Gewinnen zum Start drehte der Markt nach unten ab, und in immer neuen Wellen kamen Verkäufer herein. Vor allem bei den Nasdaq-Indizes mit Verlusten von 3 Prozent sprachen Teilnehmer von panikartigen Verkäufen. Dabei drückten vor allem die Sorgen wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China wieder auf den Markt. Auch der Brexit, die Gefahr einer inversen Zinskurve und die Unsicherheit um die Geldpolitik ängstigt viele Anleger. Abverkauft wurden potenzielle Opfer einer verschärften internationalen Zollpolitik: Technologiewerte wie Nvidia (-6,7 Prozent) und Intel (-4,4 Prozent) oder Industriewerte wie Deere (-4,6 Prozent) oder Caterpillar (-3,8 Prozent). Broadcom legten nach gut aufgenommenen Geschäftszahlen um 0,6 Prozent zu. Für Ulta Beauty ging es um 13,1 Prozent nach unten. Der Kosmetik-Einzelhändler hat mit seinen Viertquartalszahlen enttäuscht.

US-Anleihen waren als vermeintlich sicheres Investment gesucht. Die Rendite zehnjähriger Titel verlor 2,8 Basispunkte auf 2,86 Prozent. Die Differenz zwischen der Zwei- und der Zehnjahresrendite verengte sich aber nicht weiter, weil auch die Rendite der Kurzläufer kräftig nachgab. An den vergangenen Tagen hatte die drohende inverse Zinsstruktur als Vorbote einer möglichen Rezession die Teilnehmer am Aktienmarkt verschreckt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:54 Do, 17:42 % YTD EUR/USD 1,1438 +0,36% 1,1380 1,1366 -4,8% EUR/JPY 128,63 +0,19% 128,39 127,76 -4,9% EUR/CHF 1,1299 +0,09% 1,1298 1,1288 -3,5% EUR/GBP 0,8969 +0,04% 0,8923 0,8904 +0,9% USD/JPY 112,46 -0,15% 112,83 112,41 -0,2% GBP/USD 1,2753 +0,31% 1,2754 1,2768 -5,6% Bitcoin BTC/USD 3.529,87 +0,31% 3.352,75 3.612,24 -75,4%

Der Dollar geriet mit der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten unter Druck. Im Gegenzug kletterte der Euro bis auf ein Tageshoch bei 1,1416 Dollar und notierte im späten Geschäft nach einem Rücksetzer fast genauso hoch. Die allmählich sinkenden Zinserhöhungserwartungen in den USA machen der US-Devise zu schaffen, die am Montagmorgen erneut schwächelt. Der Dollar fällt am Morgen zum Euro auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und der Goldpreis steigt im Gegenzug auf den höchsten Stand seit fast einem halben Jahr. Goldman Sachs geht zwar immer noch von einer US-Zinserhöhung in der kommenden Woche aus, sieht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im März nun aber unter 50 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,51 52,61 -0,2% -0,10 -9,1% Brent/ICE 61,97 61,67 +0,5% 0,30 -1,6%

Die Ölpreise legten deutlich zu. Beim Opec-Treffen in Wien hat sich das Kartell mit seinen Verbündeten auf eine Senkung der Fördermenge geeinigt. Der Umfang von 1,2 Millionen Barrel pro Tag liegt im Rahmen der Schätzungen des Marktes. Die 14 Opec-Staaten reduzierten ihre Produktion um 800.000 Barrel, weitere 400.000 Fass übernähmen Nicht-Mitglieder, sagte der zuständige irakische Minister. Zudem geht auch die US-Produktion zurück. Die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA ist auf Wochensicht um 10 auf 877 gefallen. Für WTI ging es zum Settlement um 2,2 Prozent auf 52,61 Dollar nach oben, Brent stieg um 2,48 Prozent auf 61,53 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.249,08 1.248,57 +0,0% +0,52 -4,1% Silber (Spot) 14,60 14,62 -0,1% -0,02 -13,8% Platin (Spot) 793,60 793,70 -0,0% -0,10 -14,6% Kupfer-Future 2,74 2,76 -0,7% -0,02 -18,3%

