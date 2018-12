Nissan-Renault-Chef Carlos Ghosn droht eine lange Haftstrafe in Japan. Die Staatsanwälte haben Anklage erhoben. Das Misstrauen in der Allianz wächst.

Dem in Japan inhaftierten Renault-Chef Carlos Ghosn steht ein langwieriger Gerichtsprozess bevor. Am Montag erhoben die Ermittler Anklage gegen den Chef der Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi Motors. Die Ermittler werfen ihm unter anderem vor, in Geschäftsberichten in den fünf Jahren bis 2015 die Hälfte seines wahren Gehalts, rund 39 Millionen Euro, verschleiert zu haben.

Doch trotz der Anklage kann Ghosn noch nicht darauf hoffen, nach 23 Tagen Haft freizukommen. Denn nach Medienberichten wollen die Staatsanwälte den ehemaligen Doppel-Chef von Renault und Nissan, sowie seinen ebenfalls inhaftierten und angeklagten Nissan-Vorstand Greg Kelly unter dem Vorwurf neu verhaften, dass Ghosns Gehalt auch in den Bilanzjahren 2015 bis 2017 nicht korrekt im Geschäftsbericht ausgewiesen wurde. Auch Nissan droht deshalb eine Anklage.

Neben der Verschleierung des Gehalts sollen Ghosn und Kelly auch Firmengelder in den Kauf von Luxusdomizilen gelenkt haben, in denen Ghosn kostenlos wohnen konnte. Zudem berichteten Japans Medien, dass Ghosn eine ältere Schwester als Beraterin angestellt hatte und sich Familienreisen bezahlen ließ.

Bei einer Verurteilung droht Ghosn eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Manager die Untersuchungshaft gegen Zahlung einer Kaution verlassen kann, sei sehr gering, heißt es aus dem Konzernumfeld.

Damit dürfte Ghosn sich über die Weihnachtsfeiertage in einem japanischen Gefängnis auf den größten Kampf seines Lebens vorbereiten können. Der juristische Streit dreht sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...