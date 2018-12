(JK-Trading.com) - Der DAX hat am Freitag einen Schluss oberhalb von 10.800 Punkten verpasst, rutschte in den späten Handelsstunden sogar noch unter 10.700 Punkte. Während dieser Kursverlauf alles in allem von wenig Stärke zeugt, gibt es dennoch positives, zumindest unter technischen Gesichtspunkten. Auf Stundenbasis hat sich eine bullishe Divergenz ausgebildet, ...

