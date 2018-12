Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz ist im Oktober etwas niedriger als erwartet ausgefallen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) betrug der Überschuss saisonbereinigt 17,3 Mrd Euro. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Plus von 18,1 Milliarden Euro prognostiziert. Die Exporte stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und die Importe um 1,3 Prozent. Im Jahresabstand ergaben sich Anstiege von 8,5 und 11,3 Prozent. Ohne Saisonbereinigung wies die Handelsbilanz einen Überschuss von 18,3 Milliarden Euro auf.

Unter Berücksichtigung der Salden für Warenhandel einschließlich Ergänzungen zum Außenhandel (plus 19,2 Milliarden Euro), Dienstleistungen (minus 3,5 Milliarden Euro), Primäreinkommen (plus 6,7 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen (minus 6,4 Milliarden Euro) schloss die Leistungsbilanz mit einem Überschuss von 15,9 Milliarden Euro. Volkswirte hatten ein Plus von 19,5 Milliarden prognostiziert.

