GIVN SE - Givaudan auf Neutral gesenkt, Kursziel 2.400 CHF: JPMorganADEN SE - Adecco: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,02%CSGN SE - Credit Suisse plant Aktienrückkäufe, Anhebung der Dividende: SoZLONN SE - Lonza plant Entwicklungs- und Produktionsanlage in China VOD LN - Der britische Vodafone -Konzern greift - nach dem Netz für Mobilfunk - auf ein zweites Netz, nämlich das für Kabelfernsehen. Für 18,4 Milliarden Euro kamen die Strategen aus London schon im Mai mit dem US-Großinvestor John Malone ("Liberty Global") überein, dessen Kölner Firma Unitymedia zu erwerben. An diesem Dienstag will die EU erklären, wie es mit der erst im Oktober offiziell angemeldeten Fusion weitergeht - sie bleibt offenbar weiterhin ein Großeinsatz für Brüssel. Aus Kreisen der EU-Kommission ...

