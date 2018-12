FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Im Zuge einer zunehmenden Risikoaversion an den Finanzmärkten sind die sicheren Häfen der Anleihen unverändert gesucht. Die Liste der politischen Risiken ist für die Anleihestrategen der Helaba lang. Sie nennen den Handelskonflikt, den Haushaltstreit Italiens mit der EU-Kommission, die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Frankreich sowie den "Brexit-Deal", dessen Scheitern nicht auszuschließen sei.

Der Bund-Future dürfte deshalb in dieser Woche unterstützt bleiben. Der technische Ausblick in der neuen Woche ist freundlich. Inzwischen gebe es jedoch Hinweise auf eine überkaufte Marktlage. Insofern sollte sich nach Einschätzung der Helaba die Euphorie in Grenzen halten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um einen Tick auf 163,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,64 Prozent und das Tagestief bei 163,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.311 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert dagegen einen Tick auf 132,39 Prozent.

December 10, 2018

