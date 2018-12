FRANKFURT (Dow Jones)--Das deutsche Handwerk hat seine Umsätze im dritten Quartal gesteigert. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lagen sie um 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Laut Destatis waren Ende September im zulassungspflichtigen Handwerk 0,3 Prozent mehr Personen tätig als Ende September 2017.

In sechs der sieben Gewerbegruppen gab es im dritten Quartal 2018 höhere Umsätze als im dritten Quartal 2017. Die größten Umsatzsteigerungen erzielte das Bauhauptgewerbe (+10,9 Prozent). In den Handwerken für den privaten Bedarf stiegen die Umsätze am geringsten (plus 1,3 Prozent). Niedrigere Umsätze als im Vorjahresquartal wurden nur im Lebensmittelgewerbe erwirtschaftet (minus 2,8 Prozent).

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 02:29 ET (07:29 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.