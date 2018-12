Zycus, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für die "Source-to-Pay"-Beschaffung, baut seine Präsenz in Europa aus. Dem im August 2018 veröffentlichten Bericht von Gartner zufolge verzeichnete der Markt für Anwendungen im Bereich Supply Chain Management (SCM) im Volumen von 12,2 Milliarden US-Dollar mit einer jährlichen Zuwachsrate von 13,9% im vergangenen Jahr ein gesundes Wachstum. Das starke Wachstum hält auch 2018 an, da die Technologien auf das digitale Unternehmen abgestimmt sind, um den Shareholder Value und den Kundenwert zu verbessern.

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs und Wachstums hat Zycus drei neue regionale Vertreter für die Region eingestellt, um die Reichweite in Kontinentaleuropa zu steigern.

Thomas Bioud wechselte als Regional Sales Director zu Zycus. Der erfahrene Vertriebsprofi verfügt über große Erfolge in der Leitung von Vertriebsorganisationen von wachstumsstarken Unternehmen und wird für die Wachstumssteigerung von Zycus in Frankreich verantwortlich sein. Thomas Bioud hat mehr als 18 Jahre Erfahrung im Vertrieb von B2B-Unternehmenssoftware. Vor seinem Wechsel zu Zycus arbeitete er bei verschiedenen internationalen Unternehmen wie Oracle und Unit4.

Philipp Lacambra, Principal Solutions Consultant für Deutschland und Spanien, sammelte mehr als 17 Jahre lang intensiv Berufserfahrung in verschiedenen Märkten und Ländern. Er hat sich lange erfolgreich der Sammlung und Analyse komplexer Informationen zur Entwicklung überzeugender Strategien gewidmet.

Proffe Moberg wurde zum Principal Solutions Consultants berufen, um den Aufbau der nordischen Region zu unterstützen. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Source-to-Pay-Anwendungen. Er war Ende der 90er Jahre bei den Anfängen der elektronischen Beschaffung von indirektem Material und Services dabei und ist seitdem in diesem Bereich tätig.

Patrick Van Osta sagte: "Dies ist zweifelsohne ein sehr wichtiger Schritt für Zycus, da eigene lokale Ressourcen in diesen europäischen Schlüsselmärkten eine wichtige Rolle bei der Stärkung unserer Präsenz in der Region spielen werden."

Dixit Jasani, VP Sales BD bei Zycus, erklärte: "Wir freuen uns sehr, die neuen Mitglieder bei Zycus Europe begrüßen zu dürfen. So können wir nicht nur unsere Reichweite vor Ort ausbauen, sondern auch einen stärkeren Fokus auf diese Regionen legen und so die Erfolgsquote steigern."

Um mehr über Zycus zu erfahren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an europe@zycus.com oder besuchen Sie unsere Website www.zycus.com

Über Zycus

Zycus ist ein weltweit führender Anbieter von Source-to-Pay-Komplettlösungen für die Beschaffungsleistung. Unser umfassendes Produktportfolio umfasst Anwendungen für die strategischen und operativen Aspekte der Beschaffung eProcurement, eInvoicing, Ausgabenanalyse, eSourcing, Vertragsmanagement, Lieferantenmanagement und Einsparungsmanagement.

