Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), der weltweit führende Anbieter von Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM für die Bauindustrie, und Flex Ltd., der Sketch-to-Scale(R)-Lösungsanbieter, der intelligente Produkte für eine vernetzte Welt(R) entwirft und baut, haben sich auf eine neue Eigentümerstruktur für ihr Joint Venture YTWO Formative ("YTWO") geeinigt.

Gemäß den Vertragsbedingungen RIB wird Flex nach dem Closing, das bis Ende Dezember 2018 erwartet wird, rund 48 Millionen US-Dollar zahlen. Zusätzlich kann ein Earn-Out an Flex gezahlt werden, basierend auf der YTWO-Plattform, die in den nächsten 36 Monaten bestimmte Transaktionswerte erreicht. RIB übernimmt die volle Kontrolle über das Joint Venture YTWO, investiert weiterhin in den BIM-basierten Baustoffkatalog von YTWO und beschleunigt die Markteinführungspläne von YTWO. Die Akquisition der YTWO-Anteile durch RIB ist ein Beleg dafür, dass die Immobilien- und Wohnungswirtschaft ein wichtiger Wachstumsbereich für ihre Cloud-basierte 5D-BIM-Lösung darstellt.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die beiden Joint Venture-Partner haben der neuen Eigentümerstruktur vor dem Hintergrund einer neuen globalen Handelspolitik zugestimmt, die zu einer stärkeren Regionalisierung der Lieferketten geführt hat. Als Reaktion auf diese Trends haben RIB und Flex beschlossen, dass RIB die Alleineigentümerschaft an YTWO übernimmt, um somit eine größere strategische und operative Flexibilität für die Beschaffung ...

