München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Bildungsinitiative hilft Kindern beim richtigen Umgang mit Geld - Unterrichtsprogramm wird dank Spende um Thema Nachhaltigkeit erweitert - CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus



CHECK24 unterstützt die Bildungsinitiative "WERTvoll macht Schule" mit 20.000 Euro. Das Unterrichtsprogramm vermittelt bundesweit Grundschulkindern soziale und ethische Werte sowie die nötigen Finanzkompetenzen, um zu selbstbestimmten Verbrauchern heranzuwachsen. Dazu gehört auch der richtige Umgang mit Geld.



"Gut vermittelte Informationen machen aus Grundschülern fitte und mündige Verbraucher", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Das ist das, was CHECK24 ausmacht."



WERTvoll macht Schule ist eine Bildungsinitiative, die Werte- und Finanzkompetenzen in die Grundschule bringt. Die Kinder lernen an ihrem üblichen Lernort im Klassenverband und setzen das Gelernte später im Alltag praktisch um.



Erweiterung des Unterrichtsprogramms um Thema Nachhaltigkeit



Die Bildungsinitiative verwendet die Spende von CHECK24 unter anderem für die Erweiterung des Unterrichtsprogramms um das Thema Nachhaltigkeit. Die Kinder sollen früh lernen, mit Ressourcen durchdacht umzugehen, sei es das Taschengeld oder das Pausenbrot.



"Nachhaltigkeit bedeutet, nicht rein egoistisch zu handeln, sondern verantwortungsvoll und rücksichtsvoll", sagt Diana Bartl, Gründerin von WERTvoll macht Schule. "Dies schließt Menschen, Tiere und Natur ein. Kinder lernen bei WERTvoll macht Schule, achtsam mit ihren Ressourcen umzugehen, und dies meint eben nicht nur das eigene Geld."



Das Unterrichtsprogramm stattet Lehrkräfte mit ausgearbeiteten und leicht in den Unterrichtsalltag integrierbaren Unterrichtsmaterialen aus. Mit dem Magazin "WERTvoll" erhalten Eltern Tipps und Anregungen für die Umsetzung zuhause. Die Teilnahme am Programm ist sowohl für Schule als auch Elternhaus kostenlos. WERTvoll macht Schule wurde 2018 mit dem Comenius-EduMedia-Siegel und der Comenius-EduMedia-Medaille für seine didaktische und mediale Qualität ausgezeichnet.



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder aus



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: dem Förderprogramm, den Mitarbeiterprojekten und der Punkte-Spendenaktion.



Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V., die Spielstadt Mini-München und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion. Seit Juni 2016 können Kunden gesammelte CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte so bereits über eine Million Euro sammeln.



Über WERTvoll macht Schule



"WERTvoll macht Schule" ist eine Bildungsinitiative, die Werte- und Finanzkompetenzen an die Grundschule bringt. Mit WERTvoll macht Schule lernen Kinder in ihrem üblichen Lernort im Klassenverband und setzen das Gelernte später im Alltag praktisch um. Unser Unterrichtsprogramm stattet Lehrkräfte mit komplett ausgearbeiteten und leicht in den Unterrichtsalltag integrierbaren Unterrichtsmaterialien aus. Unser Magazin "WERTvoll" für Eltern enthält nützliche Tipps und Anregungen für die Umsetzung zuhause. Unsere Workshops unterstützen Eltern und Lehrer bei der Durchführung und informieren über Inhalte und Details zu unserem Programm. WERTvoll macht Schule arbeitet unternehmensunabhängig, werbefrei und wird durch Spenden finanziert. Die Teilnahme am Programm ist sowohl für Schule als auch Elternhaus kostenlos.



Kontakt WERTvoll macht Schule



Diana Bartl, Gründerin der Initiative, Tel. +49 911 976 466 25, bartl@wertvoll-macht-schule.de



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünfte, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169, florian.stark@check24.de