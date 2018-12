Ludwigshafen - Der Chemiekonzern BASF hat wegen Niedrigwasser und der Autoflaute seine Jahresprognose gesenkt und erwartet nun für 2018 einen noch stärkeren Ergebnisrückgang. Das Niedrigwasser am Rhein führte zu Stillständen bei der Produktion, zudem bekommen die Ludwigshafener erste Auswirkungen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China zu spüren, warnte der Dax-Konzern am Freitagabend. Investoren reagierten am Montag verschreckt und warfen ihre Papiere auf den Markt. Die Aktie verlor kurz nach dem Handelsbeginn mehr als 4 Prozent.

Die schlechten Nachrichten verbreitete BASF am Freitag nach Börsenschluss. Der Gewinn vor Zinsen, und Steuern (Ebit) sowie vor Sondereinflüssen werde 2018 um 15 bis 20 Prozent sinken. Bislang hatte BASF einen Rückgang von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. 2017 hatte der Konzern bei dieser Kennzahl 7,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Beim Ebit der BASF-Gruppe erwartet das Unternehmen weiter einen deutlichen Rückgang und beim Umsatz unverändert einen leichten Anstieg von bis zu 5 Prozent. Die Bilanz für 2018 will BASF am 26. Februar vorlegen.

Trockenheit und Handelskonflikt belasten

Wegen des niedrigen Rheinpegels und der daraus folgenden Produktionseinschränkungen wird der Konzern im Schlussquartal eine Ergebnisbelastung von voraussichtlich bis zu 200 Millionen Euro verbuchen. Daneben schwächte sich das BASF-Geschäft mit der Autoindustrie ...

