Die britische Regierung kann den EU-Austritt problemlos und schnell wieder absagen. Das EuGH-Urteil könnte weitreichende politische Folgen haben.

Der Europäische Gerichtshof hat schon häufig in wichtige politische Entscheidungen eingegriffen - doch selten war ein Urteil so aktuell und politisch brisant wie am heutigen Montag: Das höchste EU-Gericht entschied, dass die britische Regierung den Brexit mit einem einfachen Brief an die EU wieder absagen kann. Die EU müsse das ohne Wenn und Aber akzeptieren, entschieden die Luxemburger Richter.

Bis zum formellen EU-Austritt - er ist für den 29. März 2019 terminiert - könne die britische Regierung ihre Meinung jederzeit ändern und darum bitten, doch in der EU zu bleiben. Eine Genehmigung der anderen 27 EU-Regierungschefs sei dafür nicht erforderlich. Denn Großbritannien sei bis zum Austritt ein EU-Mitgliedsstaat mit allen Rechten und Pflichten.

Vor einer Woche hatte ein EuGH-Generalanwalt erklärt, die einseitige Widerrufung sei möglich. Die Empfehlung war aber nicht verbindlich für das oberste Gericht. Geklagt hatten schottische Brexit-Gegner. Die britische Regierung hatte den Brexit-Ausstiegsprozess nach Artikel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...