Metzler hat Aumann von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 55,00 auf 32,60 Euro gesenkt. Analyst Jasko Terzic verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf zunehmende Risiken dafür hin, dass der Maschinenbauer die Früchte des E-Mobility-Booms ernten könne. Kapazitätsengpässe hemmten eine größere Auftragsdynamik. Das stärkste Absatzwachstum für Elektrofahrzeugen finde in China und bei nicht-deutschen Herstellern statt. Hiervon profitiere Aumann nur in geringem Maße./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018

ISIN DE000A2DAM03

AXC0094 2018-12-10/10:05