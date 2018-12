Großbritannien darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) den Brexit stoppen. Es stehe dem Vereinigten Königreich frei, die Brexit-Erklärung einseitig zurückzunehmen, teilten die Richter des EuGH am Montag in Luxemburg mit. Solch ein Schritt hätte den Effekt, dass das Land zu den derzeitigen Bedingungen in der EU bleiben könnte.

