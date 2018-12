IRW-PRESS: YDreams Global Interactive Technologies Inc.: YDreams Global unterzeichnet Deal mit Launch Trampoline Parks zwecks Eröffnung der zweiten Arkave VR-Arena in den USA

VANCOUVER, B.C. - 10. Dezember 2018 - YDreams Global Technologies Inc. (TSX-V: YD) (YDreams oder das Unternehmen), ein führender Designer und Entwickler von Augmented Reality- und Virtual Reality-Erfahrungen, gibt heute bekannt, dass seine zweite Arkave VR-Plattform in den USA im Launch-Trampolinpark in Doral (Florida) installiert wird.

Launch Doral befindet sich in günstiger Lage im Vorort Doral von Miami, Standort vieler führender Attraktionen wie etwa Golfresorts und Einkaufszentren, und ist nur eine Meile vom internationalen Flughafen von Miami und den vielen nahegelegenen Hotels entfernt.

Arkave VR ist ein von YDreams Global entwickeltes Produkt, das eine erstklassige Option für Tausende von Familienunterhaltungszentren (Family Entertainment Centers, FECs) darstellt, die nach einer günstigen und höchst immersiven Virtual Reality-Lösung (VR) suchen. Im November präsentierte das Unternehmen das Projekt offiziell auf der IAAPA, der weltweit größten Veranstaltung für FECs und Themenparks.

Der erste Kontakt mit den Eigentümern von Launch Doral wurde während der IAAPA hergestellt, die Verhandlungen gingen anschließend zügig voran und die Installation ist für die zweite Woche im Januar 2019 geplant. Dies ist der zweite Deal für eine Arkave VR-Arena, der seit der IAAPA unterzeichnet wurde. Launch Doral schließt sich Andretti Karting an, das mit der ersten Arkave VR-Arena in den kommenden Wochen an ihrem Standort in Marietta (Georgia) debütieren wird.

Der kürzlich eröffnete Standort von Launch in Doral ist eine hochmoderne Einrichtung, die seinen Kunden nicht nur Trampoline, sondern auch Extrem-Völkerball, einen riesigen Airbag, Tumble Tracks, Basketball, einen Battle Beam, eine Slack Line und eine tolle Auswahl an Arcade-Spielen bietet.

Wir freuen uns ungemein über die Installation einer Arkave VR-Arena in unserem Park. Neben den vielen anderen ausgestellten VR-Attraktionen hat Arkave aufgrund seiner Freilauf-Struktur (Free Roaming) unsere Aufmerksamkeit erweckt. Dank des dynamischen Teams von YDreams konnte das Projekt realisiert werden, sagte Jonas Roter, Eigentümer von Launch Doral.

Launch Trampoline Parks ist ein Franchise-Unternehmen, das schnell in den USA expandiert und bereits über 19 Standorte in 14 Bundesstaaten verfügt. 24 weitere Standorte sind für 2019 angekündigt, wodurch sich die Präsenz auf 24 Staaten ausweitet.

Wir sind begeistert von unserem Deal mit Launch Doral. Wir hatten eine sofortige Verbindung mit den Eigentümern und haben viel Spaß mit Arkave gehabt. Wir haben dieses Produkt für Unternehmer entwickelt, die eine neue Attraktion in ihr Unternehmen einbringen wollen. Launch Trampoline Parks hat ein sehr innovatives Franchise-Geschäftsmodell, das hervorragend zu unserem Produkt passt. Wir hoffen, dass dies erst die erste von vielen Installation mit der Launch-Familie sein wird, meinte Daniel Japiassu, CEO von YDreams Global.

Über Launch Trampoline Parks

Launch Trampoline Parks ist Teil eines der wachstumsstärksten Trends im Bereich der Familienerholung. Dieser Trend begann vor fast zehn Jahren mit lediglich einer Handvoll von Trampolinparks und hat sich laut dem Branchenverband zu einer Industrie mit Umsätzen von mittlerweile rund 680 Millionen Dollar entwickelt.

Jeder Launch-Trampolinpark ist ein ganzjährig offenes Unterhaltungs- und Freizeitzentrum mit einem Trampolinfeld mit riesigen Sprungflächen. Unsere Parks bieten darüber hinaus Plätze für Völkerball, Slam Dunk Basketball, Schaumstoff-Gruben und Bereiche speziell für Kinder. Die Spielhalle und das Launch-Café bieten den Gästen noch mehr Service und den Eigentümern zusätzliche Einnahmequellen. Damit ist Launch der perfekte Treffpunkt für eine gesellige Zusammenkunft wie Dates, Geburtstagsfeiern, Familienfeiern, Unternehmensveranstaltungen, Kirchenausflügen, Benefizveranstaltungen oder einfach nur Treffen mit Freunden in einer sicheren und vergnüglichen Umgebung.

Über YDreams Global

YDreams Global Interactive Technologies Inc. (www.ydreamsglobal.com) ist ein Technologieunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver, Sao Paulo und Rio de Janeiro, das Augmented Reality- und Virtual Reality-Technologien, Design und Informationen miteinander kombiniert, um auf die Herausforderungen und Bedürfnisse der Benutzer und Konsumenten von heute zu reagieren.

Das Unternehmen hat seine Arkave VR-Plattform, eine Gaming-Arena, auf den Markt gebracht, die das eingehendste VR-Erlebnis in Form eines hochskalierbaren Geschäftsmodells bietet.

Arkave VR hat ein Flaggschiff-Geschäft in Brasilien und wird über ein Vertriebsnetz in die USA und Kanada ausgeweitet. Im Fokus stehen dabei die tausenden Familienunterhaltungszentren in Nordamerika, die ständig auf der Suche nach innovativen Attraktionen sind.

Die YDStudio-Abteilung unterstützt Unternehmen und Marken als Partner bei der Neugestaltung ihrer Strategien durch Projekte, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und vernetzt digitale Erfahrungen mit physischer Präsenz und physischen Standorten. YDreams Global nimmt zukünftige Herausforderungen vorweg und verbindet sie mit den Bedürfnissen des Marktes, erstellt innovative Konzepte und bringt sie mit internationaler Kompetenz zur Geltung.

Das Studio von YDreams Global hat bereits mehr als 1.300 Projekte für internationale Kunden wie Disney, die NBA, Adidas, Cisco, Nokia, Nike, Mercedes Benz, Coca-Cola, Santander, AmBev, Qualcomm, Unilever, City of Rio und Fiat entwickelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Daniel Japiassu

Director & Chief Executive Officer

YDreams Global Technologies Inc.

Suite 2820 - 200 Granville Street

Vancouver B.C. V6C 1S4

hey@ydreamsglobal.com | www.ydreamsglobal.com | www.youtube.com/ydreamsglobal

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Meldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Meldung - ausgenommen Aussagen zu historischen Faktoren - sind zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen über unsere aktuellen und zukünftigen Pläne und Zielsetzungen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen in diesen Aussagen abweichen. Die wichtigen Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren Erwartungen bewirken können, sowie eine Aufstellung der Risikofaktoren, die wir für relevant halten, sind in den Unterlagen dargelegt, die wir regelmäßig über SEDAR bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, an deren Vorschriften wir gebunden sind, einreichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Annahmen, Schätzungen und Ansichten und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, sind wir nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich unsere Annahmen, Schätzungen oder Ansichten ändern.

Aussagen, die in dieser Meldung enthalten sind, einschließlich Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sollen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und werden daher als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen kann man durch Wörter wie rechnet mit, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Begriffe erkennen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf die zukünftige Geschäftstätigkeit und die Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Erwartungen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

