Die US-Bank JPMorgan hat RTL in einem Ausblick auf 2019 von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 56 Euro gesenkt. Er rechne für das kommende Jahr mit einer Konjunkturabschwächung, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dabei dürfte das Wachstum aus dem für Fernsehsender wichtigen Werbegeschäft nachlassen. Für RTL kappte er seine Gewinnerwartung (EPS) um 10 Prozent. Die Gründe sind vor allem ein erwartetes schwächeres Wachstum des Privat-Fernsehsenders sowie zusätzliche Kosten für internationale Fußballspiele und Investitionen in Streaming./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU0061462528