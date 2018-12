Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig gestaltet sich der Wochenauftakt verhältnismäßig ruhig, so die Analysten der Helaba.Natürlich richte sich der Blick der Marktteilnehmer nach Großbritannien, denn im Vorfeld der möglichen Parlamentsabstimmung über den "Brexit"-Deal stehe dort die Industrieproduktion des Monats Oktober zur Veröffentlichung an. Per saldo stagniere der Ausstoß der britischen Industrie seit dem Herbst 2017. Dass sich daran gerade jetzt etwas ändere, sei nicht abzusehen. Ein erwartetes Plus von 0,2% sei nicht als Befreiungsschlag zu werten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...