Wien (www.anleihencheck.de) - Trotz guter Konjunkturdaten (ISM-Indices) ist die Rendite amerikanischer Staatsanleihen in den letzten Tagen weiter unter Druck geraten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Rendite für Staatsanleihen mit einer 10-jährigen Laufzeit beispielsweise sei zwischenzeitlich auf 2,83% gesunken. Auslöser für den Renditerutsch sei die Aktienmarktentwicklung gewesen. Komme es hier nicht zu einer Stabilisierung, dürfte die Rendite unter Druck bleiben. Kommt es dagegen wie von unseren Marktstrategen erwartet zu einer Erholung an den Aktienmärkten, dürfte sich auch die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen rasch wieder Richtung 3% bewegen, so die Analysten der RBI. (Ausgabe vom 07.12.2018) (10.12.2018/alc/a/a) ...

