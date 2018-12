Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach der am Freitagabend veröffentlichten Gewinnwarnung von 88 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Ludwigshafener hätten sich der wachsenden Zahl der Warnungen aus der Branche angeschlossen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass die BASF-Aktie zwar günstig sei, es aber an Impulsen für eine Neubewertung fehle./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BASF111