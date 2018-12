Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG schließt Übernahme der nakamo.to GmbH erfolgreich ab DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG schließt Übernahme der nakamo.to GmbH erfolgreich ab 10.12.2018 / 10:27 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Advanced Blockchain AG schließt Übernahme der nakamo.to GmbH erfolgreich ab Die Übernahme der nakamo.to GmbH durch die Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6), die mit dem im Januar gemeldeten Abschluss eines LOI begann, konnte nun auch formal umgesetzt werden, so dass die Advanced Blockchain AG jetzt 100 % der Anteile der nakamo.to GmbH hält. Die nakamo.to GmbH ( www.nakamo.to) entwickelt problemlösungsorientierte Produkte im Bereich Distributed Ledger Technology (DLT, der Oberbegriff für Blockchaintechnologie). Ihr Fokus liegt hierbei auf sogenannten Directed Acyclic Graphs (DAG), dabei handelt es sich um eine Technologie, die nicht von Blockgrößen und Blockzeiten abhängig ist und somit bis ins Unendliche skalierbar ist. Dies ermöglicht im Gegensatz zur klassischen Blockchain-Technologie Echtzeittransaktionen und die Abschaffung von Transaktionsgebühren, wie dies beispielsweise für Anwendungen im Bereich Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 erforderlich ist. Die von der nakamo.to GmbH initiierte Forschung legte die Grundlagen für das peaq-Projekt der Advanced Blockchain AG, das bereits im Sommer 2018 die erste Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen konnte, nachdem es einen siebenstelligen Betrag von namhaften nationalen und internationalen Investoren erhalten hat. Die Bewertung des Projektes auf Basis der abgeschlossenen Investitionsvereinbarungen lag im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Die nakamo.to GmbH ist darüber hinaus als Frühphaseninvestor an mehreren Technologieprojekten im Bereich Blockchain-Technologie beteiligt. "Durch die Übernahme der nakamo.to GmbH sichert sich die Advanced Blockchain AG entscheidendes Knowhow im Bereich der Distributed Ledger Technology, um die aktuellen Projekte weiter zu entwickeln. Wir freuen uns, dass der nakamo.to-Gründer und etablierte DLT-Experte Robert A. Küfner weiterhin als Advisor alle wichtigen Projekte der Advanced Blockchain AG eng begleiten wird", so Michael Geike, CEO der Advanced Blockchain AG Ziel der Advanced Blockchain AG ist, das große Potenzial der Distributed Ledger Technology für Anwendungen in der realen Welt zu nutzen. Hierzu untersucht die Advanced Blockchain Directed Acyclic Graph (DAG)-basierte Technologien mit dem Ziel, die klassische Blockchain zu erweitern oder zukünftig ganz zu ersetzen, dies führte unter anderem dazu, das peaq-Projekt ( www.peaq.io) zu initiieren. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG erhalten Sie unter www.advancedblockchain.com oder auf Twitter. 10.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 755917 10.12.2018 ISIN DE000A0M93V6 AXC0106 2018-12-10/10:27