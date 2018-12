Berlin (ots) -



Die stellvertretende Chefredakteurin Hilke Segbers (59) wird zum Jahresende die dpa verlassen. Als Chefin New Business baute Hilke Segbers zuletzt fünf Jahre lang für die dpa eine Redaktion für individuelle journalistische Angebote auf. Davor leitete sie 20 Jahre lang den dpa-Themendienst. Seit 2000 ist sie zudem Geschäftsführerin von gms Global Media Services, einer 100-prozentigen dpa-Tochterfirma. Hilke Segbers wird sich künftig im Familienunternehmen ihres zu Jahresbeginn verstorbenen Vaters engagieren.



dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Das Ausscheiden von Hilke Segbers bedauere ich sehr. Sie hat großen Anteil am Erfolg der dpa. Aber natürlich verstehe ich ihren Wunsch, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Für die geleistete Arbeit danke ich ihr sehr. Sowohl die Redaktion dpa-Custom Content in Hamburg, die Hilke Segbers aufgebaut hat, als auch der von ihr vor Jahrzehnten initiierte Themendienst haben sehr gute Redaktionsleitungen, die ihre Arbeit erfolgreich fortsetzen werden."



Hilke Segbers: "Die Entscheidung, die dpa vorzeitig zu verlassen, fällt mir nicht leicht. Die 34 Jahre in der Unternehmensgruppe mit insgesamt sieben Jobs waren spannend und erfüllend. Vor allem der Aufbau neuer Geschäftsfelder hat mir immer großen Spaß gemacht. Aber ich weiß diese in guten Händen."



Neue Produktmanagerin für den Bereich Custom Content wird zum Jahreswechsel Stefanie Backs (38), bisher stellvertretende Redaktionsleiterin. Ihr folgt Sönke Callsen (33) nach, der schon als Redakteur im Bereich CC arbeitet. Redaktionsleiter bleibt Christoph Walter (39), der bisher in Personalunion auch Produktmanager war. Der Themendienst wird weiterhin von Christian Röwekamp geleitet mit Michael Zehender als Stellvertreter.



Der Bereich Custom Content wächst seit seiner Gründung vor knapp fünf Jahren. Zehn festangestellte und freie Mitarbeiter erstellen bei Custom Content zahlreiche unterschiedliche Produkte, zum Beispiel das Fremdsprachenangebot "Germany Today" mit Meldungen in Englisch, Spanisch und Arabisch, die die Deutsche Welle an ihre Partner weltweit verbreitet. Zum Portfolio des Bereichs gehören auch Newsletter und maßgeschneiderte Inhalte für Medien, Unternehmen, Institutionen und Verbände.



Hilke Segbers ist seit 34 Jahren für die dpa-Gruppe tätig. Nach ihrem Studium in Münster, München und Berkeley absolvierte sie zunächst ihr Volontariat im Landesdienst Bayern. Es folgten Positionen als Hamburg-Reporterin beim Landesdienst Nord und als Redakteurin in der damaligen dpa-Auslandsredaktion in Hamburg. 1994 entwickelte Hilke Segbers den dpa-Themendienst, übernahm 1995 dessen Leitung und baute ihn in den Folgejahren auf eine Redaktion mit 18 Themenressorts und dem dpa-Magazin aus. Heute arbeiten dort 20 festangestellte Kollegen sowie über 100 spezialisierte Freie. Parallel dazu setzte sie das redaktionelle Angebot der dpa für Anzeigenblätter auf, dpa-Avis, sowie eine Symbolbilddatenbank. Bevor sie 2016 stellvertretende Chefredakteurin und Chefin New Business wurde, war sie zwei Jahre lang Leiterin der dpa-Produktentwicklung.



Über dpa



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).



