Andritz nahm die an Bashundara Paper Mills Limited, Bangladesch, Indien, gelieferte PrimeLineCompact VI Tissueproduktionslinie, inklusive Stoffaufbereitung und Automatisierungssystem, erfolgreich in Betrieb. Die Tissuemaschine hat eine Auslegungsgeschwindigkeit von 2.100 m/min und eine Bahnbreite von 2,85 m. Sie produziert Tissuepapier für hochqualitative Gesichtstücher, Toilettenpapier und Servietten. Für Andritz ist es den Angaben zufolge die erste installierte High-Speed-Tissuemaschine in Bangladesch. Des weiteren informierte Andritz jüngst, dass Metris addIQ, das digitale Steuerungssystem für Anwendungen in der Fest-Flüssig-Trennung, erfolgreich am Markt eingeführt wurde. Metris addIQ schafft laut Andritz Mehrwert durch erhöhte ...

