In Schweizer Garagenbetrieben stehen unzählige Autos rund um die

Uhr still. Dieses Potenzial will Mobility nutzen - und sie mit

Carsharing-Technologie ausrüsten. Ist ein gemeinsamer Test mit dem

Autogewerbe erfolgreich, soll das Prinzip breit angewendet werden.

Als erster Partner ist der Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) mit an

Bord.



Mobility will sich zur grössten nationalen Anbieterin für

individuelle Mobilitätsdienstleistungen entwickeln. Nach der

Lancierung von neuen Dienstleistungen wie Mobility-Scooter oder der

Mitfahrplattform Mobility-Carpool steht ein neues Konzept in den

Startlöchern: Die Aufnahme nicht betriebseigener Fahrzeuge in die

Mobility-Flotte. Hierfür rüstet die Genossenschaft Autos von

Partnergaragen mit Carsharing-Technologie aus. Dadurch kann Mobility

ihr Standortnetz ausbauen und flexibilisieren, erklärt

Mobility-Geschäftsführer Patrick Marti: "Wir kommen zu neuen

Standorten an attraktiven städtischen Lagen und in ländlichen

Gebieten, in denen wir aus eigener Kraft kein Fahrzeug stellen

würden." Ausserdem sei es nun möglich, kurzfristig auf steigende

Nachfrage zu reagieren, "beispielsweise, indem wir unser Angebot im

Tessin saisonal ausbauen." Für Kunden ändert sich in der Handhabung

nichts: Die Autos werden vollständig in das Mobility-Angebot

integriert, Preise, Versicherungen und Unterhalt entsprechen den

Standards.



Gut für Umwelt und Portemonnaie



Indem Mobility bestehende Autos nutzt statt neue kauft, optimiert

sie die Ressourceneffizienz. Davon profitieren sowohl Umwelt als auch

Partnergaragen: Die AGVS-Garagen besitzen tausende von Fahrzeugen,

die oft rund um die Uhr stillstehen. "Daher ist jeder Franken, den

unsere Mitglieder damit verdienen, ein guter Franken", erklärt

AGVS-Zentralpräsident Urs Wernli. Zudem verändere sich das Umfeld der

Garagisten rasant. "Mit der Zusammenarbeit mit Mobility zeigen die

Garagisten, dass sie Brücken bauen wollen und offen sind für neue

Mobilitätsformen." Der AGVS spannt als erste von mehreren möglichen

Organisationen mit Mobility zusammen.



Einjährige Testphase



Um Erfahrungen und Kundenfeedback zu sammeln, setzt Mobility einen

rund einjährigen Testlauf an. Alleine im ersten Halbjahr sollen

seitens AGVS rund 50 Garagen hinzukommen, danach wird rollend

aufgestockt. Geplant sind diverse Versuchsformen: von reinen

Garagenstandorten bis hin zu durchmischten, bestehenden

Mobility-Stationen. Mobility-Chef Patrick Marti ist vom Konzept

überzeugt: "Wir machen aus 'Stehzeugen' Fahrzeuge. Das ist in jeder

Hinsicht sinnvoll. Entsprechend gross schätzen wir das Potenzial

ein." Sei der Test erfolgreich, solle das Angebot breit umgesetzt

werden.



