BERLIN (Dow Jones)--Die Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur neuen Vorsitzenden der CDU wird nach Ansicht der SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles und des Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck Konsequenzen für die Regierungskoalition haben. "Ich könnte mir vorstellen, dass es sich auswirkt", sagte Nahles im ARD-Morgenmagazin. "Als Parteichefin würde ich sagen, da muss jetzt sehr viel Arbeit nach innen geleistet werden, um die auseinanderstrebenden Flügel der Union zusammenzuhalten". Kramp-Karrenbauer werde "sehr viel Energie" dort hineinstecken müssen.

Habeck betonte in derselben Sendung: "Ich lese das so, dass Frau Kramp-Karrenbauer enorm viel damit zu tun haben wird zu beweisen, dass sie auch die Kandidatin des konservativen Flügels ist, und das wird Auswirkungen auf die Regierung haben." Kramp-Karrenbauer könne "eigentlich der SPD an keiner Stelle irgendwie entgegengehen, und die SPD wiederum kann an keinem Millimeter mehr der CDU entgegen kommen." Man werde deshalb "die schlechten Zustände, die wir aus Berlin kennen, weiter erleben".

Unterdessen rief Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) seine Partei zur Geschlossenheit auf und appellierte an die verschiedenen Lager in der CDU, die demokratischen Spielregeln zu akzeptieren und nach der Neuwahl des Bundesvorstandes nicht nachzukarten. "Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht", sagte Schäuble der Bild-Zeitung. "So geht Demokratie nicht."

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte hat nach der knappen Entscheidung für Kramp-Karrenbauer vor einer Spaltung der Partei. "Die CDU ist die letzte große Volkspartei. Wir brauchen die gesamte Breite des politischen Spektrums", sagte Kretschmer, dessen Landesverband mehrheitlich Friedrich Merz unterstützt hatte, der Rheinischen Post. Er traue Kramp-Karrenbauer und dem neuen Generalsekretär Paul Ziemiak neuen Schwung und die Einbindung aller Flügel zu.

Altmaier nimmt Ziemiak im Schutz

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier rief die CDU zu Disziplin und Zusammenhalt auf. Zur Flügel-Debatte um die Vorsitzenden-Wahl sagte Bouffier: "Nun haben wir entschieden. Jetzt erwarte ich von der Partei, dass sich alle hinter die Entscheidung stellen." Es entspreche nicht seiner Wahrnehmung, dass jetzt die halbe Partei wieder eingesammelt werden müsse. "Es gibt keinen Grund, sich in die Schmollecke zu stellen."

Nach dem knappen Sieg Kramp-Karrenbauers hatten sich Unterstützer von Merz schwer enttäuscht gezeigt. Dem bisherigen Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, der wie Merz dem konservativen Flügel zugerechnet wird, wurde ein "Umkippen" vorgeworfen, weil er das Angebot Kramp-Karrenbauers für das Amt des CDU-Generalsekretärs angenommen hatte.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nahm den neuen Generalsekretär seiner Partei aber gegen Kritik in Schutz. "Ziemiak hat eine Chance verdient", sagte Altmaier der Neuen Osnabrücker Zeitung. Der 33-Jährige habe die größte politische Jugendorganisation Deutschlands über Jahre erfolgreich geführt. "Er ist gewählter Abgeordneter und hat sich im Bundestag in kurzer Zeit Achtung erworben", unterstrich CDU-Vorstandsmitglied Altmaier. Der JU-Chef war auf dem CDU-Parteitag in Hamburg mit nur 62,8 Prozent der Stimmen in sein neues Amt gewählt worden. "Es wird keine Spaltung der Union geben", betonte Altmaier. "Wir werden aufeinander zugehen."

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus drückte die Hoffnung aus, dass Merz weiter in der Partei mitarbeitet. Der Ex-Unionsfraktionschef habe gerade bei Themen wie Wirtschaft und Innere Sicherheit "viele gute Impulse gesetzt", sagte er der Passauer Neuen Presse. Die Partei wolle am Kurs der Mitte festhalten. "Sie will ihn aber an vielen Stellen auch neu justieren." Von Ziemiak erwartet Brinkhaus, "nah bei den Mitgliedern" zu sein. Aufgabe des Generalsekretärs werde es sein, "dieses Feuer, das in den vergangenen Wochen in der Partei entfacht worden ist, am Brennen zu halten".

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 04:25 ET (09:25 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.