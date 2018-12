Berlin (ots) -



Es gibt ja so ganz markante Synchronstimmen, die einem im Kopf bleiben und denen man stundenlang zuhören könnte. George Clooneys deutsche Stimme ist so ein Fall - die gehört zu Detlef Bierstedt und der hat jetzt mit drei Kollegen unter dem Titel "Hollywood liest" ganz außergewöhnliche Adventsgeschichten eingelesen, die es ab sofort exklusiv und kostenlos bei Audible zu hören gibt. Mit von der Partie sind die Stimmen von Scarlett Johansson, Robert Downey jr., und Jennifer Lawrence. Jessica Martin hat schon mal in die Audible Original Adventsgeschichten reingehört.



Sprecherin: An jedem Advents-Sonntag gibt es eine neue Audible Original Adventsgeschichte - alle kostenlos für die ganze Familie und alle gelesen von den deutschen Stimmen der Hollywood-Stars. Den Auftakt macht Robert Downey Juniors Synchronsprecher mit "Alle Haare wieder":



O-Ton 1 (Hollywood liest, 29 Sek.): Mein Vater sagte gerade zu meiner Mutter: "Der Christian kann diesmal nicht kommen. Dem haben sie die Harley geklaut." Ich hatte keine Ahnung von Motorrädern und kannte auch diesen Christian nicht. Also verstand ich stattdessen: "Das Christkind kann diesmal nicht kommen. Dem haben sie die Haare geklaut." Da stand ich auf dem obersten Treppenabsatz, starr wie ein Stück Holz und versuchte, die wohl schrecklichste Nachricht meines jungen Lebens zu begreifen.



Sprecherin: Die deutsche Stimme von Scarlett Johansson liest "Hallojulia". Wir erleben, wie die schrille Altenpflegerin Julia gerade die Weihnachtsfeier im Altenheim vorbereitet.



O-Ton 2 (Hollywood liest, 27 Sek.): Da rast plötzlich Herr Tillich wie ein Silberpfeil in den Saal, dreht vor Freude gleich drei Rollstuhlpirouetten und ruft: "Jauchzet, frohlocket! Kinders, habt ihr's schon gehört? Der Pfarrer hat uns eingeladen, morgen nach dem Krippenspiel in der Kirche aufzutreten!" Die Silverrockies klatschen in die Hände, fallen sich in die Arme und freuen sich wie kleine Kinder.



Sprecherin: Richtig spannend wird es mit "Flüsterschnee" am dritten Advent. George Clooneys deutsche Stimme erzählt uns, was ein Profikiller an Weihnachten macht. Wir begleiten ihn auf einer Zugfahrt:



O-Ton 3 (Hollywood liest, 21 Sek.): Ich bin mir fast sicher, dass es einer meiner Mitfahrer auf mich abgesehen hat. Wie zur Bestätigung meiner Überlegungen summt das Handy in der Innentasche meiner Jacke, als wir in den Bahnhof einer Kleinstadt einfahren. "Unsere Zusammenarbeit ist beendet. Sie wissen ja: Es gibt Schlimmeres, als den eigenen Tod", teilt mir die Stimme jetzt mit und legt auf. Wie theatralisch!



Sprecherin: Wunderschön und mit garantierter Weihnachtsstimmung für die ganze Familie ist "O Tannentraum", gelesen von Jennifer Lawrence' Synchronsprecherin. Was passiert, wenn man dem Weihnachtsmann schreibt - und der sogar antwortet?



O-Ton 4 (Hollywood liest, 11 Sek.): "Ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast, weil auf der ganzen Welt Kinder darauf warten, dass du zu ihnen nach Hause kommst. Vielleicht liegen wir dieses Jahr auf deiner Route und du könntest kurz vorbeischauen? Es würde schon reichen, wenn du nur ans Fenster klopfst und winkst."



Was der Weihnachtsmann in seinem Antwortbrief an die kleine Lu schreibt? Das erfahren wir bei den Audible Original Adventsgeschichten mit richtig tollen Sprechern! Mit "Hollywood liest" gibt es ab sofort jeden Advents-Sonntag eine neue und exklusive Adventsgeschichte - Audible verschenkt diese, damit die ganze Familie in Weihnachtsstimmung kommt. Einfach kostenlos herunterladen auf audible.de/advent.



