Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das in der Berichtswoche aufgrund von Konjunktursorgen und den Auswirkungen des Handelsstreits sehr risikoaverse Marktumfeld hat dazu geführt, dass die als sicher geltenden Staatsanleihen aus den Kernländern gesucht waren, so die Experten von Union Investment.Europäische Unternehmensanleihen und auch Papiere aus den Schwellenländern hingegen hätten im Rahmen deutlich nachgebender Aktienmärkte erhöhte Risikoprämien verzeichnet. Am US-Rentenmarkt sei es bei den dort gehandelten Schatzanweisungen zu deutlichen Renditerückgängen gekommen. Im richtungsweisenden Zehnjahresbereich sei die Verzinsung mit 2,88 Prozent per Freitagmittag um gut 20 Renditestellen gefallen und habe damit wieder deutlich unter der Drei-Prozentmarke gefallen. Dabei tendiere die US-amerikanische Zinsstrukturkurve zusehends invers. Im Bereich zwei und fünfjähriger Laufzeiten sei dies schon der Fall gewesen. Zehnjährige Fälligkeiten hätten per Freitagvormittag renditeseitig nur noch zwölf Basispunkte über den zweijährigen Titeln gelegen. Eine inverse Zinsstrukturkurve gelte in der Finanzlehre als Vorbote einer Rezession. ...

