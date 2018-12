FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.12.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES AG BARR PRICE TARGET TO 625 (575) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 950 (900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 115 (135) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 130 (180) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1520 (1525) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN TO 'HOLD'('BUY'); TARGET 1180(1250)P - DEUTSCHE BANK RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6900 (6500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 790 (780) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1350 (1200) P - EXANE BNP CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 190 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - EXANE BNP CUTS KOSMOS ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 480 (750) P - EXANE BNP CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 250 (340) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED -0.58% TO 6739 (CLOSE: 6778.11) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2194 (2431) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1125 (1475) PENCE - 'CONV. BUY LIST' - GOLDMAN RAISES LONMIN PRICE TARGET TO 50 (45) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FLYBE GROUP PRICE TARGET TO 17 (23) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1650 (1600) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES RSA INSURANCE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 606 (603) PENCE - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 175 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1840 (1875) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PLC TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - JPMORGAN CUTS UNILEVER PLC-PRICE TARGET TO 3860 (4000) PENCE - JPMORGAN RAISES INFORMA TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 812 PENCE - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1090 (1070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES SMITH & NEPHEW TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 1692 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES SPIRE HEALTHCARE TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 155 PENCE - PEEL HUNT CUTS ACCESSO TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 2100 (3100) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 510 PENCE - PEEL HUNT CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2945 (3810) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS BERKELEY GROUP TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 3790 (4870) PENCE - PEEL HUNT CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 825 (1205) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS CREST NICHOLSON TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 305 (330) PENCE - PEEL HUNT CUTS GALLIFORD TRY PRICE TARGET TO 885 (1165) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 630 (740) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS HENRY BOOT PRICE TARGET TO 290 (325) PENCE - 'ADD' - PEEL HUNT CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2025 (2790) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS REDROW PRICE TARGET TO 620 (800) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' ('ADD') - TARGET 140 (220) PENCE - PEEL HUNT CUTS TELFORD HOMES PRICE TARGET TO 400 (430) PENCE - 'BUY' - RBC INITIATES TP ICAP WITH 'TOP PICK' - TARGET 500 PENCE - RBC RAISES SERCO GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 90 PENCE - RPT/PEEL HUNT CUTS BARRATT DEV. TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 510 (680) PENCE - RPT/RBC REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OUTPERFORM' - UBS CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 280 (300) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 34 (60) PENCE - 'NEUTRAL'



