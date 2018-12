Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vivendi in einem Ausblick auf den europäischen Mediensektor 2019 von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Derzeit schwäche sich der Investitionszyklus ab und es könnte in den kommenden Wochen sogar zu einer Schrumpfung kommen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vivendi zählt für ihn zu den Unternehmen, die mit beiden Phasen gut klarkommen sollten./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-12-10/11:25

ISIN: FR0000127771