Luzern - Thomas Reithofer wird per 1. Januar 2019 neuer Leiter vom Geschäftsbereich Energie und Mitglied der Geschäftsleitung von CKW. Der 41-Jährige ist seit zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen bei CKW tätig - aktuell als Leiter Energiewirtschaft. Er bringt einen grossen Leistungsausweis in der Energiewirtschaft, im Verkauf und im Product Management mit.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Reithofer einen hochqualifizierten Leiter für den Geschäftsbereich Energie gefunden haben, der nicht nur CKW, sondern auch die unternehmerischen Herausforderungen bestens kennt», sagt Martin Schwab, CEO von CKW. «Aus seinen bisherigen Tätigkeiten bei CKW bringt Thomas Reithofer spezifisches Know-how aus der Energiewirtschaft und dem Verkauf, aber auch Erfahrung im Gestalten von neuen Produkten mit.»

Zahlreiche Grundsteine gelegt

Thomas Reithofer begann seine Berufskarriere bei CKW 2006. In den vergangenen zwölf Jahren war er in verschiedenen Funktionen tätig. Der Aufbau von Neuem zieht sich dabei wie ein roter Faden durch seinen Leistungsausweis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...