Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Montag Verluste auf breiter Front. Der Leitindex SMI knüpft mit seinem Minus an die negative Stimmung der Vorwoche an. Belastend wirken sich am Montag erneut Sorgen um die Weltwirtschaft aus. Konkret hatte Chinas Aussenhandel im November deutlich nachgelassen, wie am Samstag veröffentlichte Zahlen der Regierung in Peking zeigten. Das langsamere Wachstum des Aussenhandels bestätigte die Anleger in ihrer Skepsis, was die negativen Folgen des Handelsstreits mit den USA anbelangt.

"Nicht nur die Angst vor einer Eskalation des Handelskonfliktes, auch eine mögliche Abkühlung der Weltwirtschaft sowie das Brexit-Chaos machen ein turbulentes Ende des Börsenjahres wahrscheinlich", kommentiere ein Händler die derzeitige Situation an den Märkten. Die für Dienstag anberaumte Brexit-Abstimmung des britischen Unterhauses könnte Premierministerin Theresa May im Extremfall gar ihr Amt kosten. Festtagstimmung wolle und könne auf dem Handelsparkett in diesem Umfeld keine aufkommen, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 10.50 Uhr 1,07 Prozent auf 8'647,92 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt derweil 1,23 Prozent auf 1'326,27 nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 1,09 Prozent auf 10'109,66 Zähler. Alle der Top-30-Titel ausser Credit Suisse erleiden aktuell Verluste.

Grösste Verlierer im SMI/SLI-Tableau sind inzwischen Sika (-5,0%), Clariant (-3,6%) und AMS ...

