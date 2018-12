Die Wahl von AKK hat der Union deutliche Stimmengewinne beschert. Die Bürger erwarten von ihr nun gute Zusammenarbeit mit der Kanzlerin.

Die Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur neuen CDU-Chefin beschert der Union deutliche Stimmengewinne: Im neuen RTL/n-tv-Trendbarometer legen CDU/CSU um drei Punkte auf 32 Prozent zu. Unmittelbar vor dem CDU-Parteitag am Freitag und Samstag hatte die Union noch bei 29 Prozent gelegen. Die Grünen verlieren in der am Montag veröffentlichten Wahlumfrage im Gegenzug drei Prozentpunkte auf 19 Zähler.

Bei allen anderen Parteien ändert sich nichts: Die SPD stagniert bei 14 Prozent, die FDP und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...