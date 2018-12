Weder die US-Börsen noch die US-Wirtschaft dürften 2019 explodieren, so die Wirtschafts- und Investitionsaussichten von UBS- und Natixis-Analysten in der vergangenen Woche. Die Marktvolatilität wird sich 2019 fortsetzen. Auch wird es noch ein Kursanstieg bei Aktien in diesem ungewöhnlich langen Bullenmarkt geben. "Wir sehen derzeit nicht die Bedingungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...