Wien (www.anleihencheck.de) - 2018 wird wohl als Hitzesommer in die Geschichte eingehen. Was so manchen erfreute und zum Urlaub auf Balkonien animierte wurde zum Leid des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).S&P und Moody's hätten Ende November bzw. Anfang Dezember einen negativen Ausblick für die Thomas Cook Ratings (B+/B2) vergeben. Nach zwei Gewinnwarnungen würden nun die Ende November veröffentlichten Zahlen (verschobenes GJ) zeigen, dass der Reiseveranstalter für das GJ 2018 ein Minus von GBP 163 Mio. (etwa EUR 184 Mio.) hinnehmen müsse. Die Streichung der Dividende und ein Anstieg der Nettoschulden von GBP 39 Mio. auf rund GBP 389 Mio. (etwa EUR 437 Mio.) hätten sowohl Aktien- als auch Anleiheinvestoren missfallen. Während der Aktienkurs sechs Tage in Folge gefallen sei, habe die Mittwoch veröffentlichte Meldung, welcher zu Folge eine Kapitalerhöhung ausgeschlossen sei, für eine leichte Gegenbewegung sorgen können. ...

