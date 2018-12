Wien (www.anleihencheck.de) - Der USD hat heute Morgen gegenüber dem EUR um knapp 0,5% nachgegeben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Ursache seien die US-Arbeitsmarktdaten gewesen, die am Freitag unter den Markterwartungen geblieben seien. So seien im vergangenen Monat 155 Tsd. neue Stellen geschaffen worden, der Konsens habe allerdings mit 200 Tsd. gerechnet. Auch die Lohnentwicklung habe sich weniger dynamisch als erwartet erwiesen, obwohl die Jahresrate auf einem der höchsten Niveaus seit fast 10 Jahren verharrt habe. Hinzugekommen seien noch Aussagen mehrerer FOMC-Mitglieder, die einen deutlich vorsichtigeren Ton in Bezug auf die Konjunkturaussichten angeschlagen hätten. Dies beflügele aktuell Spekulationen darüber, ob die FED nach der Zinsanhebung nächste Woche (diese werde immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% gepreist) ihre sukzessiven Zinserhöhungen einstellen könnte und somit eine Wende in der Geldpolitik einleitet. ...

