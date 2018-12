Linz (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Notenbank Bank of Canada hat auf ihrer Zinssitzung letzte Woche den Leitzinssatz unverändert bei 1,75% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie blicke weiterhin besorgt auf die weltweiten Handelskonflikte, welche die globale Nachfrage belasten würden. Das bremse auch die Entwicklung des Ölpreises, der für die Entwicklung des Kanadischen Dollars (CAD) eine wichtige Rolle spiele. Demgegenüber habe die Einigung auf das USMCA-Abkommen (NAFTA-Nachfolgeabkommen) einen Unsicherheitsfaktor aus dem Spiel genommen. Ebenso bewege sich die kanadische Kerninflation mit rund 2,00% im Zielbereich von 1,00% bis 3,00%. Aus diesem Grund sei die Notenbank grundsätzlich von einer weiteren Straffung der Geldpolitik überzeugt. Sie werde wie ihr amerikanisches Pendant vermehrt datenabhängig im Jahr 2019 agieren trotz einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote von nur 3,60% im November. Die Aussichten bei EUR/CAD: Bei fallenden Ölpreisen sollte der CAD leicht zur Schwäche tendieren. Der EUR/CAD-Wechselkurs werde seitwärts zwischen 1,5020 und 1,5300 gesehen. Der Widerstand betrage 1,5225. (10.12.2018/alc/a/a) ...

