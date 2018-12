Unterföhring (ots) - "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem." José Carreras gründete 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und lädt seitdem jedes Jahr große nationale und internationale Stars auf die Bühne, um gemeinsam Spenden für die Bekämpfung von Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zu sammeln. "Die José Carreras Gala 2018" findet am 12. Dezember in München statt. SAT.1 Gold zeigt die große Benefiz-Gala live ab 20:15 Uhr aus den Bavaria Studios. Den Gastgeber und Moderator José Carreras unterstützen auf der Musik-Bühne Jonas Kaufmann, David Garrett, Nico Santos, Heinz Rudolf Kunze, Santiano, Christina Stürmer, Michael Schulte, LEA, Raphaela Gromes, Sophie Pacini, Der Medicus und die Regensburger Domspatzen.



An den Spenden-Telefonen nehmen Dieter Bach, Kristina Bach, Armin Bittner, Veronica Ferres, Ronja Forcher, Martin Gruber, Dieter Hallervorden, Marianne und Michael Hartl, Ferdinand Hofer, Alexander Hold, Mareile Höppner, Patrick Lindner, Tim Lobinger, Alexander Mazza, Christina Obergföll, Bernhard Paul, Anahita Rehbein, Lukas Rieger, Nina Ruge, Inge und Matthias Steiner, Elmar Wepper und Barbara Wussow die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen.



Nina Eichinger und Matthias Killing führen an der Seite von Gastgeber und Moderator José Carreras durch die große Gala. Marlene Lufen informiert über die Spenden-News und Peter Hardenacke berichtet als Außenreporter.



José Carreras: "Die Gala ist für mich der jährliche Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit, da mich wieder viele internationale und nationale Künstlerfreunde im Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen unterstützen. Uns alle eint ein Ziel: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem."



Michaela Kiermaier, Vice President Channel Management SAT.1 Gold: "'Die José Carreras Gala' ist für uns eine große Herzensangelegenheit. Deshalb unterstützen wir auch in diesem Jahr die beliebte und wichtige Benefiz-Sendung als exklusiver TV-Partner."



Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Mit der José Carreras Gala als jährlichem Höhepunkt und weiteren Benefiz-Aktionen hat die José Carreras Leukämie-Stiftung in über zwei Jahrzehnten bislang mehr als 220 Millionen Euro an Spenden erhalten. Dank dieser konnten wir bereits über 1.200 Forschungs-, Infrastruktur- und Sozialprojekte unterstützen."



Produziert wird "Die José Carreras Gala 2018" von Kimmig Entertainment.



Karten für die 24. José Carreras Gala sind bei München Ticket (www.muenchenticket.de) und bei der José Carreras Leukämie-Stiftung (www.carreras-stiftung.de) erhältlich.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de und www.josecarrerasgala.de



Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen)



Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



"Die José Carreras Gala 2018" - am Mittwoch, 12. Dezember 2018, live und frei empfangbar um 20:15 Uhr bei SAT.1 Gold



