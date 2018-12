Berlin (ots) - Zu den Protesten der sogenannten Gelbwesten in Frankreich erklärt die AfD-Fraktionsvositzende Alice Weidel:



"Die Massenproteste in Frankreich sind das Ergebnis einer bürgerfeindlichen Politik. Einer Politik, die sich vor allem gegen die arbeitende Mittelschicht wendet.



Bislang beschränken sich die Proteste noch im Wesentlichen auf Frankreich, das Problem betrifft hingegen die gesamte EU.



Eine abgehobene politische Klasse von Eurokraten regiert von Ideologie getrieben über die Köpfe der Leistungsträger hinweg.



Diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und ihr Leben lang arbeiten, müssen einen immer größeren Teil ihres Einkommens für Elfenbeinturmprojekte, wie eine völlig entgrenzte Massenzuwanderung, eine ausufernde EU-Bürokratie sowie eine ineffiziente und verkorkste Energiewende abgeben. Als Dank dafür bleibt ihnen am Ende eine Rente auf Sozialhilfeniveau in einem Land ohne Innere Sicherheit, ohne bezahlbaren Wohnraum und funktionierende Infrastruktur.



Verwunderlich ist es nicht, dass die Gelbwesten dagegen zu Hundertausenden in Frankreich auf die Straße gehen. Verwunderlich ist, dass sie es hier noch nicht tun."



OTS: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130241 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130241.rss2



Pressekontakt: Christian Lüth Pressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag Tel.: 030 22757225