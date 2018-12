=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: TIROLER VERSICHERUNG V.a.G (Juristische Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben Vor- und Zuname: Mag. Franz Mair Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Hypo Tirol Bank AG LEI: 0W5QHUNYV4W7GJO62R27 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000A20260 Beschreibung des Finanzinstruments: Schuldtitel Geschäftsart: Kauf Datum: 06.12.2018; UTC+01:00 Handelsplatz: außerhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 100% 2.500.000 Gesamtvolumen: 2.500.000 Gesamtpreis: 2.500.000 Durchschnittspreis: 2.500.000 =------------------------------------------------------------------------------- Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2018 06:00 ET (11:00 GMT)